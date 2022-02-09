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新北推單車快樂遊 8條經典路線開放報名

2022/2/9 17:13（2/9 17:31 更新）
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新北市政府體育處「新北單車快樂遊」系列活動3月起到9月共規劃8條經典路線，即日起開始報名。（新北體育處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月9日
新北市政府體育處「新北單車快樂遊」系列活動3月起到9月共規劃8條經典路線，即日起開始報名。（新北體育處提供）中央社記者王鴻國傳真 111年2月9日
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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北市政府體育處「新北單車快樂遊」系列活動3月起到9月共規劃8條經典路線，即日起開始報名，在單車領隊帶領下造訪新北的好山好水，達到運動與接觸大自然的雙重效果。

新北市政府體育處今天發布新聞稿，體育處長洪玉玲表示，每年與新北市體育總會鐵人三項運動委員會及自行車騎士協會合作舉辦單車遊活動，廣受好評。

她表示，今年的「新北單車快樂遊」活動即日起8條路線同步開放報名，額滿為止，首場將於3月5日出發，安排「淡水關渡金色水岸親水遊」路線，歡迎親子同樂闔家報名。

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自行車騎士協會秘書長何麗卿表示，疫情期間，戶外單車成為休閒運動熱門選項之一，今年安排的8條路線再創新優化，首度納入110年落成啟用的三峽自行車專用道，瑞芳場次更連接剛開通的三貂嶺舊隧道自行車道，深入體驗在地文化。

體育處表示，3月起到9月共規劃8條經典路線，分別是淡水金色水岸親水遊及坪林生態瑰寶鐵馬體驗遊、板橋雙和陽光綠光河畔暢遊、鶯歌三峽陶瓷巡古之旅、新月土城賞鳥運動遊、東北角草嶺舊隧道鐵馬懷古遊、萬里野柳地質公園騎遊、瑞芳三貂嶺驛站秘境遊；每場次每人報名費新台幣100元，詳細活動內容與路線請參閱報名網站https://bao-ming.com/eb/content/5081#24753。（編輯：陳仁華）1110209

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