陳偉殷恢復到正常投球距離 預計17日進牛棚

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）日職阪神虎隊台灣左投陳偉殷去年受到左肩傷勢困擾，來到合約第2年，他今天表示，目前投球距離已經拉到正常距離，接下來2月17日會開始進牛棚，進而安排模擬賽、復健賽。

陳偉殷在去年與阪神虎隊簽下2年合約，不過去年後半段受到左肩傷勢的困擾，完全沒有投球。他季末到美國復健與治療，並提早在1月初返回日本，經過隔離等程序就開始練球，希望讓教練團早點掌握自己的狀況，不過因為傷勢的關係，春訓從二軍起步。

陳偉殷今天接受媒體視訊訪問時談到現在的練習進度，他表示，現在傳接球進度還不錯，投球距離已經拉到自己的正常距離，接下來預計從2月17日開始進牛棚練投，在那之前會有1次平地牛棚。之後陳偉殷大概會經歷9次牛棚練投，才會安排模擬比賽，沒問題之後才會確定復健賽會在什麼時候。

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談到接下來的目標，陳偉殷說：「主要就是不要受傷，接下來希望自己進度上不要有意外，希望可以順順利利，畢竟去年後半段都沒有在投球。」

現在日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重，不過陳偉殷指出，「據我所知我們球隊規定是最嚴格的，二軍這邊確診人數也是最少。」陳偉殷表示，球隊的防疫規定非常嚴格，包括不能出去外面吃飯、跟球迷要保持一定距離，就算是家人來，也不能近距離接觸。（編輯：張芷瑄）1110212