木棒聯賽16強19日開打 3隊不敗平鎮、穀保強碰

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段16強賽19日起將在台中開打，上屆冠軍平鎮高中目前跨屆44連勝、本屆維持不敗。圖為平鎮1月15日第2階段出賽畫面。（學生棒球運動聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月13日

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）高中木棒聯賽第3階段16強賽將於19日開打，連3屆冠亞軍戰組合穀保家商、平鎮高中提前碰頭是關注焦點，兩隊目前都無敗場，南英商工也是全勝晉級，陽明睽違7屆重返16強。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）前兩階段在農曆年前完賽，前兩階段打完，穀保家商、南英商工7戰全勝，平鎮高中6戰全勝，3隊都沒有敗績、晉級第3階段16強賽。

第3階段16強賽分4組舉行，每組取前3名晉級第4階段，分組第1名取得種子籤、直晉8強；平鎮高中、穀保家商前3屆都在冠軍戰碰頭，平鎮高中完成木棒聯賽3連霸，此次兩隊提前於16強交手，是觀賽焦點。

平鎮高中在106學年度4強不敵穀保家商，當年穀保家商拿下冠軍、平鎮為季軍，從106學年度季軍戰算起，平鎮高中在木棒聯賽目前為止跨屆44連勝；穀保、平鎮、壽山高中、美和高中此次第3階段同在C組。

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A組有台東體中、普門中學、南英商工、陽明高中，都是16強熟面孔，陽明繼103學年度後重返16強；B組有東石高中、北科附工、善化高中、三民高中，三民為上屆季軍，北科附工上屆在第1階段就被淘汰，此次重返16強。

D組隊伍有大理高中、大溪高中、高苑工商和玉里高中，高苑上屆木棒聯賽拿下第4名。第3階段16強賽19日至24日在台中開打，第4階段比賽則於3月3日起在嘉義舉行，冠軍預計3月6日出爐。（編輯：張雅淨）1110213