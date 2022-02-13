HBL陽明過年只休2天 8強首戰大勝南山

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110學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽開打，陽明高中農曆春節期間只休2天，大年初一（1日）中午就收假展開練習，13日女子組8強賽首戰靠著張聿嵐（持球者）17分領軍，以71比50輕取南山高中。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年2月13日

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（中央社記者黃巧雯新北13日電）農曆春節期間只休2天，陽明高中大年初一（1日）中午就收假展開練習，今天HBL女子組8強賽首戰，靠著全隊攻勢多點開花，以71比50輕取南山高中。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽今天起在新莊、板橋體育館兩地開打，女子組包括永仁高中、北一女中、南山高中、金甌女中、淡水商工、陽明高中、普門中學、南湖高中等8隊，展開單循環賽，戰績前4名隊伍將取得4強門票。

張聿嵐日前扭傷右腳，儘管腳踝還是有點小痛，今天迎戰南山一役依舊帶傷上陣，全場攻下17分、10籃板、3助攻，全隊包括張聿嵐在內，共3人得分雙位數，合計8名球員有分數進帳，儘管團隊外線命中率僅1成6，仍聯手以21分差大勝。

「很開心今天至少我們攻擊點變得比較多。」陽明教練李台英賽後接受媒體聯訪時表示，8強賽著重防守，今天團隊只讓對手得50分，她認為球隊做得比預賽階段還要好。

不過，陽明在8強賽打頭陣，球員賽前難掩興奮，李台英推測球員是「以開心、亢奮的心態，掩飾緊張的情緒」，就連張聿嵐也直喊緊張。

張聿嵐表示，面對不同對戰組合，還是會有生疏之處，她提到，「去年學姊會帶著我們，今年變成是我帶著她們」。

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因應8強賽在農曆年後登場，李台英表示，先前遇到打疫苗、期末考與高三學測，有一段時間沒練球，因此早在預賽結束時已與球員達成共識，過年只休2天，小年夜（1月30日）中午開始休假，初一（2月1日）中午就收假。

陽明高中預賽5戰全勝，其中1場更擊敗衛冕軍淡水商工，張聿嵐表示，原本和隊友討論要不要過年留在學校練球，後來決定先回家與家人團聚後再返校，她也展現企圖心，「離賽季又比較近，大家對我們期望比較高，我們要持續努力」。（編輯：張雅淨）1110213