哈登腿傷未癒不打明星賽 騎士中鋒艾倫遞補

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（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職籃NBA宣布，剛被交易到76人的哈登有傷在身，將不會在明星賽上場，他的位置將由騎士的艾倫取代。

上週才被布魯克林籃網交易到費城76人的哈登（James Harden）這次無法出賽，克里夫蘭騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）將入替，加入詹姆斯（LeBron James）這一隊。

76人表示，球隊於明星賽前的最後兩場比賽，包括對波士頓塞爾蒂克、密爾瓦基公鹿的比賽，哈登也將缺席。

哈登腿筋拉傷未康復，在他被交易到76人前，就已經因為這個傷勢，不得不缺席幾場籃網的比賽。

明星賽20日將在克里夫蘭進行。

32歲的哈登本季打了44場比賽，平均可獲22.5分、10.2助攻、8籃板。

首次參加明星賽的艾倫，本季出賽49場都是先發，平均每戰可拿下16.2分、11.1籃板，兩項數據都是生涯新高。在籃板的排行榜上，艾倫目前排在第9，在整體投籃命中率上，他以6成65位居第2，平均每場比賽還能賞給對手1.3次封阻。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110215