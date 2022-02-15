HBL隊友受傷缺陣王翊仲補上 能仁大勝錦和

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（中央社記者龍柏安台北15日電）能仁家商昨天一口氣折損2名大將，高一菜鳥王翊仲異軍突起補上欠缺的火力，轟下生涯新高的20分，也助球隊114比71轟垮錦和高中，在HBL男子組8強賽拉出3連勝。

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女8強賽，今天進行第3天賽事，比賽在板橋體育館與新莊體育館兩地舉行，而能仁家商昨天雖然贏球，卻同時傷了江品諺與潘偉傑，也讓戰力有些吃緊。

王翊仲今天火力全開，出賽不到25分鐘，合計11投8中，包括三分球5投中4攻下20分、7助攻，事實上他也才剛從右膝韌帶撕裂傷後復原後歸隊。

王翊仲透露，當初他受傷並沒有說，是教練發現他跑步動作「怪怪的」，才知道他受傷，但他仍堅持參加訓練，還因此和教練賭氣，最後逼得教練使出殺手鐧，將他關在宿舍裡，才讓他被迫休息。

能仁教頭李正豪苦笑說，「王翊仲很奇怪，別人聽到可以休息都求之不得，只有他跟我鬧脾氣。」不過他仍肯定愛徒的鬥志與精神。

昨天一場比賽傷了2名隊友，王翊仲也承認，球隊少了得分主力戰將潘偉傑，他想把對手少的那一份補回來。

除了能仁之外，今晚南山高中靠著高三前鋒宋昕澔獨拿最高的25分，搭配吳志鍇14分、12籃板、3抄截與3阻攻，以84比65扳倒東泰高中，也在男子組8強賽維持不敗，本季連勝數字也推進至11場。（編輯：張芷瑄）1110215