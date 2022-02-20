獅隊開季本土先發為主 古林睿煬想再扛開幕戰

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中華職棒統一獅隊20日進行開訓儀式，投手古林睿煬（前）因為110年球季好表現，獲得球隊「突破獎」，古林睿煬被點名為新球季先發輪值之一，他也想再挑戰一次開幕戰。中央社記者張新偉攝 111年2月20日

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（中央社記者楊啟芳台南20日電）中職統一獅今天進行開訓儀式，由於新球季洋投會比較晚到位，教頭林岳平表示，開季會以本土先發為主，點名胡智為、古林睿煬、江辰晏、施子謙。古林睿煬想再挑戰一次開幕戰。

獅隊今年洋投戰力有3投1野，包括去年勝投王布雷克，2名新洋投羅昂及柯瑞，還有洋砲羅薩。由於獅隊是在第2批才將洋將來台許可資料送審，因此洋將會比較晚到，領隊蘇泰安表示，這星期開始會陸續來台。不過經過隔離等程序，洋將最快也要3月底才能與球隊會合。

總教練林岳平指出，在洋將方面一開季確實戰力會有缺失，但他認為，「剛開季各隊都是剛起步的情況下，不會太過於吃重某些投手」。林岳平說，在洋將進度不會這麼快的情況下，本土投手要提早準備好，目前大致上前4個本土先發輪值有胡智為、古林睿煬、江辰晏、施子謙。

去年獅隊的先發輪值採取3名洋投加2名本土，導致江辰晏與施子謙的機會較少，不過因為新球季有1名洋砲，本土先發投手會多1個空間，林岳平表示：「他們一定是我們前4輪先發，但其他人也都有機會。」

至於去年轉任中繼的潘威倫，林岳平指出，今年會是備案的先發投手，雖然這幾年很多年輕投手崛起，導致潘威倫投中繼愈來愈辛苦，「但我認為他的能力只要球隊需要都會去做準備，不會堅持在哪個位置」。

去年獅隊開幕戰投手是古林睿煬，被問到今年是否想再挑戰開幕戰先發，他接受媒體訪問時說：「身為投手都會想要，把自己準備好讓教練去煩惱」。

古林睿煬在開訓儀式上拿到「突破獎」，他表示：「去年對我來說是很特別的一年，雖然提早關機，但能投一整年是很大的突破；今年還是希望能在一軍一整年，把實力發揮出來，幫助球隊。」（編輯：管中維）1110220