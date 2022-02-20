HBL能仁重返4強 泰山搭末班車

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（中央社記者黃巧雯新北20日電）衛冕軍泰山高中今天在110學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽以74比77輸給東泰高中，但靠著能仁家商延長賽以68比60擊敗松山高中，能仁攜手泰山前進4強。

110學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組8強賽今天在新莊、板橋體育館2地進行最後一天賽程，賽前包括南山高中、光復高中已確定闖進4強，而剩下兩席4強門票由能仁家商、松山高中、泰山高中爭奪，形成「3搶2」局面

東泰有2人得分超過20分，劉律世、胡晉豪各得26分、21分，以77比74帶走勝利，泰山輸球後，提前送能仁晉級4強，而泰山還保有晉級4強、挑戰衛冕的機會。

能仁與松山激戰至延長賽才分勝負，以68比60勝出，能仁的史魯齊攻下全隊最高21分，另有9籃板。

能仁教練李正豪賽後接受媒體聯訪時表示，球隊賽前2連敗，球員今天求勝慾望很強，這場贏球後，也有助提升球員自信心。

能仁相隔1屆重返4強行列，而泰山與松山同為3勝4敗，經比較對戰成績後，由泰山搭上4強列車，松山連4屆無緣4強。

8強賽壓軸戰光復以85比71扳倒南山，南山中斷開季14連勝，光復勇奪4強頭號種子，而南山為第2種子，能仁、泰山分居4強賽第3、4種子。

李正豪開心地表示，能夠重返4強、前進小巨蛋，除了是每名高中生的夢想，也是證明教練的自身能力。

HBL總決賽3月12、13日將在台北小巨蛋舉行，4強賽將採交叉對決，頭號種子出戰第4種子，而第2、3種子交手。

女子組部分，由陽明高中拿下最後1張4強入場券，4強賽將由頭號種子北一女中對決第4種子永仁高中，而第2種子淡水商工將與第3種子的陽明碰頭，爭奪冠軍賽門票。（編輯：管中維）1110220