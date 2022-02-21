潘威倫重新回到先發 目前想先單純當選手

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（中央社記者楊啟芳高雄21日電）中職統一獅隊資深投手潘威倫今年要回到較為熟悉的先發位置，他希望整季都能平順走完；談到是否會想跟潘武雄一樣兼任教練，他表示，目前想先單純當選手，還能上場就很開心。

39歲的潘威倫今年要面臨職業生涯第20個球季，目前他累積146勝已是中職最多勝，僅差4勝就能完成150勝生涯里程碑。潘威倫在去年轉任中繼，累積勝投比較不容易，但獅隊總教練林岳平昨天表示，潘威倫今年定位會重新回到先發。

對此潘威倫今天接受媒體訪問時表示，「回到先發當然就是比較熟悉，不用花太多時間再去適應。」不過潘威倫也指出，去年擔任中繼角色是不同的經驗，也學習到很多，「怎麼調整、場上面臨的狀況，跟先發有些不一樣。」

潘威倫在昨天開訓典禮上寫下「平順」的年度目標，他今天表示，希望一整年都平安、健康，整季都能順利，「如果今年目標都能順利完成、走完一整季，這是最完美的。」

40歲的隊友潘武雄面臨球員生涯最後一季，而且今年要兼職教練，不過潘威倫今年仍想繼續單純當選手，「如果要兼顧，選手部分可能就比較沒辦法專心，現階段這樣會比較單純一點。」至於未來是否有機會當教練，他則說還很難講。

到了這個年紀還要上場投球，潘威倫認為更多的是開心，還能在場上練習、比賽，「不管做什麼動作，發覺身體還可以在場上這樣運作，就會很開心。」潘威倫指出，比較辛苦的地方在於隨著年紀增長，身體狀況要不斷做調整，現在練習比較多心力都是在身體部分。

潘威倫從來沒想過自己會在職棒打這麼久，他回憶，以前剛進職棒時，也會聽前輩分享經驗，「但那時候還不能體會學長他們為了在場上，私底下要付出的東西。」現在潘威倫跟許多年輕隊友相差了20歲，他笑說，雖然會跟學弟聊球場上的事，「當然私底下的東西不會聊，年輕人興趣一定跟我們不一樣。」

至於是否想在今年達成生涯150勝，潘威倫則說：「不強求，但是如果能有機會當然是最好，重點就是還能讓自己準備好、還能在場上，才有機會累積這樣的紀錄。」（編輯：張雅淨）1110221