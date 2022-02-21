獅隊3月初開始熱身賽 安排胡金龍打第1棒

（中央社記者楊啟芳高雄21日電）中職統一獅隊預計從3月初開始打隊內熱身賽，會做一、二軍分流，為了讓久未實戰的胡金龍多一點打擊機會，熱身賽會安排他打第1棒，先發投手則是先讓本土先發輪值出來投。

中職官辦熱身賽預計於3月19日開打，統一獅隊將於3月3日、4日開始舉行約8場隊內紅白戰。獅隊總教練林岳平今天接受訪問時表示，3日第一場就會派出古林睿煬、胡智為擔任先發投手；隔天則是江辰晏跟施子謙，剛好是開季前4號先發，「他們要趕快準備面對賽季。」

至於今年轉戰獅隊的胡金龍，林岳平指出，隊內賽一定會讓他打第1棒，擔任左外野或指定打擊。獅隊的隊內賽將會做分流，一軍陣容在台南球場比賽，以官辦熱身賽的陣容及期待的新秀優先，二軍陣容則在高雄青埔球場，不過中間一定會有上下異動。

由於獅隊洋將這星期才會陸續到台灣，還要經過隔離等程序，等到調整好狀況可能已經接近開季。林岳平坦言，現在比較擔心的是外籍戰力，「他們看數據都是好投手，但臨場反應沒辦法去預測，因為他們不曾在台灣投過，剩下就看適應能力。」

林岳平笑說，開季獅隊比較像「烏龜」，因為洋將戰力的關係起步比較慢，「但就慢慢走，看能不能最後走到終點。」除了現有的本土投手主力，林岳平也期待有其他本土投手能再跳出來，「現在本土已經滿競爭了，畢竟一支球隊一場比賽只有12個投手。」

一壘也相當競爭，獅隊本季找了洋砲羅薩，守備位置是一壘，因此壓縮了年輕選手何恆佑、姚雨翔、施冠宇等人的空間。對此林岳平說明，會補強洋砲主要是要加強右打的中心打者，因此會先讓這些年輕選手多1年時間準備，「球隊希望他們未來可以成長，現實面來看還要點時間。」（編輯：謝雅竹）1110221