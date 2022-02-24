台灣男籃25日首戰澳洲 阿提諾歸化後首秀

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（中央社記者龍柏安台北24日電）2023世界盃男籃亞洲區資格賽B組賽事，明天下午2時5分台灣隊將出戰澳洲，這也是「新台灣人」阿提諾歸化後首秀，就連FIBA在賽前分析中也提到，阿提諾的表現值得期待。

2023世界盃男籃亞洲區資格賽B組賽事明天在日本沖繩登場，賽前國際籃球總會（FIBA）撰文進行賽前分析，其中特別點名台灣男籃歸化球員阿提諾（William Artino），並指出他在台灣職業聯賽表現十分出色，目前他在台灣運彩xT1聯盟場均可繳出30.6分、16.2籃板暫居聯盟得分、籃板王。

澳洲男籃是去年東京奧運銅牌得主，這次亞洲區資格賽以年輕球員為主體，全隊平均年齡僅24歲，其中還包括4名年僅19歲的小將，不過團隊平均身高達201公分。

FIBA在文中提到，阿提諾和澳洲前鋒凱伊（Nick Kay）的對位將是觀賽重點，凱伊是澳洲國家隊近年的主力班底，曾參加過2019年世界盃與去年東京奧運。FIBA認為阿提諾身為國際賽的菜鳥，勢必得拿出渾身解數來和凱伊抗衡。

FIBA點出，這次亞洲區資格賽台灣男籃陣中，只有2名打過亞洲盃資格賽的熟面孔，包括吳曉謹及周儀翔，堪稱是以全新面貌亮相，因此FIBA也認為，台灣勢必很依賴阿提諾在攻防兩端的輸出。

依照賽程，台灣隊將在明天先碰澳洲，接著再戰日本，待休兵一天後，再度迎戰澳洲。（編輯：張雅淨）1110224