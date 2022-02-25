阿提諾首秀14分8籃板 台灣男籃不敵澳洲

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（中央社記者龍柏安台北25日電）首度披上台灣男籃戰袍的「新台灣人」阿提諾，今天在世界盃男籃亞洲區資格賽首度亮相，他全場拿下14分、8籃板，可惜第4節全隊氣力放盡只拿9分，終場61比98吞敗。

世界盃男籃亞洲區資格賽B組第2階段賽事，今天在日本沖繩點燃戰火，台灣首役就碰上去年東京奧運榮獲男籃銅牌的強敵澳洲，以年輕球員為主體的台灣隊雖未能旗開得勝，但仍打出應有的韌性與拚勁。

去年底歸化台灣，成為「新台灣人」的阿提諾（William Artino），今天先發登場，他出賽逾34分鐘，累計16投6中，攻下全隊最高的14分、8籃板與1阻攻。

台灣隊開賽靠著白曜誠的超遠三分球得分開張，而阿提諾則在首節還剩6分58秒時投進代表台灣的第1球，也幫助台灣隊以5比6緊咬比數，接下來澳洲拉出一波22比6攻勢，取得雙位數領先。

台灣隊在第2節進攻依舊沒有太多起色，單節僅拿11分，半場打完陷入22比48落後，不過下半場團隊火力復甦，單節就轟下30分，並靠著周桂羽在第3節還剩1分17秒時的三分球，一度追到僅差14分。

可惜使盡全力的台灣隊，第4節氣力放盡，單節只拿下9分，阿提諾甚至連續4罰都失手，最終以37分之差吞下敗仗。

台灣隊今天落敗後，明天上午將迎戰地主日本，接著將可獲得1天休兵喘息，再於28日下午再戰澳洲。（編輯：張芷瑄）1110225