楊勇緯期許新賽季有好表現 讓世界看到台灣柔道

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（中央社記者龍柏安台北26日電）東京奧運柔道銀牌得主、世界排名第1的「柔道男神」楊勇緯，今天表示4月在土耳其登場的柔道大滿貫賽將是他本季首戰，也期許新賽季能有好的表現，讓世界看到台灣的柔道。

外型陽光、帥氣的楊勇緯，今天以代言人身分出席家電商記者會，他也透露，品牌的核心概念「好好呼吸」，和柔道有很多相似之處，「我們在場上好好調整呼吸，專注地回到當下，在比賽場上找到致勝的機會。」

楊勇緯去年在阿布達比柔道大滿貫賽拿下生涯首金，今年他則透露4月1日登場的土耳其柔道大滿貫賽，是他本季第1戰，而今年他還預計參加成都世大運、杭州亞運，年底還有世界柔道錦標賽，「我希望都能拿下好的成績。」

從小學開始接觸柔道的楊勇緯，透露這一路上也曾遭遇很多困難與挫折，但多虧家人、朋友與團隊的支持，給了他在場上奮鬥的動力。

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去年在東京奧運摘銀後，楊勇緯人氣暴漲，他也表示，現階段有很多來自不同地方的加油聲和鼓勵聲，加上對柔道這項運動的熱忱，不斷提醒他不能忘記初心，「我想讓世界看到台灣的柔道。」

雖然楊勇緯今天以代言人身分出席品牌活動，不過他始終沒忘記自己另一個「柔道大使」的任務，他不忘提醒大家繼續關注柔道這項運動，也盼大家也能一起幫台灣的選手加油。（編輯：陳政偉）1110226

「柔道男神」楊勇緯26日上午在台北萬豪酒店出席代言活動，擔任空調品牌年度代言人。中央社記者王飛華攝 111年2月26日