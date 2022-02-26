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高中木棒聯賽12強出爐 第4階段3/3開打

2022/2/26 17:43
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（中央社記者楊啟芳台北26日電）高中木棒聯賽第3階段今天進行最後一天賽事，穀保家商、大溪高中以3勝、分組第1名晉級第4階段8強賽事，全數12支晉級隊伍都已經確定，第4階段將於3月3日開打。

第3階段16支球隊分成4組，每4組取3隊晉級第4階段，各組第1名可以直接晉級8強，其他隊伍則要先打1場比賽。A、B組昨天晉級結果已經出爐，A組前3名分別為普門中學、南英商工、台東體中；B組則為三民高中、東石高中、善化高中。

D組部分，今天落敗的玉里高中與高苑工商，和贏球的大理高中戰績同為1勝2敗，3隊比較優質率（TQB）後，由高苑、玉里晉級第4階段，大理遭到淘汰。D組第1名則是取得3勝的大溪高中，晉級第4階段8強，突破木棒聯賽隊史成績。

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今天台體大棒球場2場都是C組賽事，穀保家商提前7局以9比1輕取壽山高中，以3勝分組第一之姿，連17年挺進高中聯賽木棒組8強；平鎮高中則是靠著投手陽念希5局、林詔恩4局合力演出完封，以2比0勝美和高中，以分組第2前進12強；C組第3名為1勝2敗的美和高中。

今天比賽結束後，第4階段隊伍全數出爐，分別是普門中學、高苑工商、美和高中、平鎮高中、玉里高中、穀保家商、大溪高中、東石高中、台東體中、南英商工、善化高中、三民高中。第4階段將在3月3日至6日於嘉義縣、市棒球場開打。（編輯：吳協昌）1110226

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