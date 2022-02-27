NBA厄文轟本季新高38分 籃網扳倒公鹿

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（中央社記者黃巧雯台北27日電）美國職籃NBA布魯克林籃網明星控衛厄文今天攻下個人本賽季最高的38分，率隊以126比123擊敗密爾瓦基公鹿，收下近16場比賽的第3勝，而隊友杜蘭特可望在下週歸隊。

籃網今天客場出戰衛冕軍公鹿，上半場結束仍以53比59落後，但第3節籃網火力大爆發，單節轟下43分，籃網趁機以96比93反超。

公鹿決勝節一度要回領先，曾握有7分領先優勢，但未能守住，籃網由厄文（Kyrie Irving）領軍追分，加上布朗（Bruce Brown）倒數1分38秒飆進三分球，逆轉比分，籃網在倒數2.1秒時仍領先3分，而公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）隨後在外線出手落空，最終籃網就以3分差帶走勝利。

籃網日前才剛擺脫11連敗，但2連勝後又陷入2連敗，今天靠著厄文進帳38分、5籃板、5助攻，成功止敗，搶下近16戰的第3勝，也是本季對戰公鹿首勝；而德拉吉奇（Goran Dragic）轉戰籃網首秀出賽14分鐘，貢獻6分、3籃板、2助攻。

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）自今年1月15日左膝內側副韌帶扭傷後缺陣至今，總教練奈許（Steve Nash）今天賽前也捎來好消息，預計杜蘭特可望在下週歸隊，「我們拭目以待」。

另一場比賽，曼菲斯灰熊今天在莫蘭特（Ja Morant）46分、4籃板、3助攻領軍下，以116比110擊退芝加哥公牛，其中莫蘭特在第3節獨拿20分。

莫蘭特本季第5度得分達到40分大關，此役除了改寫先前個人最高得分44分紀錄外，也締造隊史新猷，並斬斷公牛隊近期6連勝。（編輯：張雅淨）1110227