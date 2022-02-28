世界盃亞洲區資格賽 台灣男籃不敵澳洲

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣男籃今天在世界盃亞洲區資格賽再度出戰澳洲隊，「新台灣人」阿提諾繳出20分、13籃板，儘管台灣隊展現韌性，但仍難敵對方禁區優勢，最終以71比90吞敗。

世界盃亞洲區資格賽第2階段賽事在日本沖繩登場，台灣25日首戰以61比98不敵平均身高200公分以上的澳洲隊，26日以71比76輸給地主日本，27日休兵1天，今天再度與澳洲交手。

台灣男籃開賽還能與澳洲抗衡，對日本表現出色的周桂羽與白曜誠、歸化球員阿提諾（William Artino）聯手，一度取得15比11領先，接下來澳洲拉出18比10攻勢，澳洲首節結束以29比25反超。

次節前3分鐘，台灣進攻當機，澳洲憑藉著一波10比0攻勢，將差距擴大至雙位數，台灣男籃靠著白曜誠拋投、阿提諾雙手爆扣止血，團隊展現韌性，力阻比分差擴大，上半場46比56落後。

雙方易籃後，台灣隊第3節進攻端熄火，單節只添得10分，澳洲第4節連續在外線開火，領先優勢擴大至20分以上，林秉聖隨後挺身而出連得5分，包括一記超大號三分球，加上阿提諾、周桂羽上籃，將差距縮小至14分。

面對澳洲第4節後段輪流在外線轟炸籃框，吳曉謹、白曜誠同樣在外線還以顏色，可惜未能再下一城，最終台灣隊以19分差吞敗。

台灣隊以阿提諾20分、13籃板、2助攻表現最佳，白曜誠、周桂羽、吳曉謹各貢獻10分。

世界盃亞洲區資格賽第3階段將在6月底登場，台灣與日本、中國、澳洲同在B組，接下來將持續爭取分組前3、晉級複賽機會。（編輯：管中維）1110228