更多編輯台推薦新聞：
影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析
國際

影片／拜登首場國情咨文談什麼？一次掌握4大重點與分析

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡
國際

烏克蘭遭俄羅斯入侵各界馳援 國際軍事、人道援助看這裡

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

兄弟隊內賽余謙好投 艾迪頓當主審邊提點投手群

2022/2/28 17:00（2/28 17:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職中信兄弟隊連兩天在中國信託公益園區安排隊內黃白戰，兄弟白隊先發投手余謙（圖）28日出賽狀況不錯，投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有保送，無失分、飆出全場最快147公里。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月28日
中職中信兄弟隊連兩天在中國信託公益園區安排隊內黃白戰，兄弟白隊先發投手余謙（圖）28日出賽狀況不錯，投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有保送，無失分、飆出全場最快147公里。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職中信兄弟隊內黃白戰，艾迪頓連兩天客串當主審，余謙先發2局無失分、飆出全場最速147公里，岳政華單場雙安；艾迪頓客串主審，換局間也會不忘叮嚀投手群。

中華職棒中信兄弟隊連兩天在中國信託公益園區安排隊內黃白戰，比賽採5局制，主審由兄弟隊二軍投手教練兼國際球探艾迪頓客串。

兄弟白隊先發投手余謙今天出賽狀況不錯，投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有保送，無失分、飆出全場最快147公里，白隊投手林丞軒、彭識穎、官大元依序登板，各投1局，38歲投手官大元後援1局沒被敲出安打、無失分，最快球速140公里。

兄弟黃隊由李吳永勤先發，投1局最快球速138公里，鄭佳彥、江忠城、林瑞祥依序登板，各投1局，都沒有失掉分數，江忠城最快球速146公里。

兄弟白隊今天僅敲出2支安打，由首棒岳政華包辦，打線沒有串連、沒能拿下分數；兄弟黃隊3局靠著高宇杰選到保送、陳統恩敲安，再靠著失誤、高飛犧牲打先馳得點。

4局黃隊靠著安打、保送、暴投、宋晟睿適時安打，送回第2分；黃隊終場以2比0拿下勝利。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

艾迪頓不僅連兩天客串當主審，也不忘在換局間提點投手群。余謙表示，今天登板積極進攻好球帶，換局時艾迪頓也會與投手群討論狀況，有提醒自己球質和動作穩定等細節，但大多時候都是鼓勵投手，讓大家建立自信心。

兄弟兩場隊內賽結束，3月3日起安排對外自辦熱身賽，3日首戰於中國信託公益園區迎戰樂天桃猿隊，5日兵分兩路，分別在斗六棒球場與味全龍隊交手、另一隊在園區迎戰富邦悍將隊。（編輯：管中維）1110228

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族