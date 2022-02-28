兄弟隊內賽余謙好投 艾迪頓當主審邊提點投手群

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中職中信兄弟隊連兩天在中國信託公益園區安排隊內黃白戰，兄弟白隊先發投手余謙（圖）28日出賽狀況不錯，投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有保送，無失分、飆出全場最快147公里。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年2月28日

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）中職中信兄弟隊內黃白戰，艾迪頓連兩天客串當主審，余謙先發2局無失分、飆出全場最速147公里，岳政華單場雙安；艾迪頓客串主審，換局間也會不忘叮嚀投手群。

中華職棒中信兄弟隊連兩天在中國信託公益園區安排隊內黃白戰，比賽採5局制，主審由兄弟隊二軍投手教練兼國際球探艾迪頓客串。

兄弟白隊先發投手余謙今天出賽狀況不錯，投2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、沒有保送，無失分、飆出全場最快147公里，白隊投手林丞軒、彭識穎、官大元依序登板，各投1局，38歲投手官大元後援1局沒被敲出安打、無失分，最快球速140公里。

兄弟黃隊由李吳永勤先發，投1局最快球速138公里，鄭佳彥、江忠城、林瑞祥依序登板，各投1局，都沒有失掉分數，江忠城最快球速146公里。

兄弟白隊今天僅敲出2支安打，由首棒岳政華包辦，打線沒有串連、沒能拿下分數；兄弟黃隊3局靠著高宇杰選到保送、陳統恩敲安，再靠著失誤、高飛犧牲打先馳得點。

4局黃隊靠著安打、保送、暴投、宋晟睿適時安打，送回第2分；黃隊終場以2比0拿下勝利。

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艾迪頓不僅連兩天客串當主審，也不忘在換局間提點投手群。余謙表示，今天登板積極進攻好球帶，換局時艾迪頓也會與投手群討論狀況，有提醒自己球質和動作穩定等細節，但大多時候都是鼓勵投手，讓大家建立自信心。

兄弟兩場隊內賽結束，3月3日起安排對外自辦熱身賽，3日首戰於中國信託公益園區迎戰樂天桃猿隊，5日兵分兩路，分別在斗六棒球場與味全龍隊交手、另一隊在園區迎戰富邦悍將隊。（編輯：管中維）1110228