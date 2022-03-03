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田子杰木棒聯賽3安4打點 拚選秀王威晨當榜樣

2022/3/3 17:05（3/3 17:16 更新）
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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段比賽持續進行，桃園市平鎮高中外野手田子杰3日打擊有好表現，單場3安4打點，率隊以10比0、6局擊敗花蓮縣玉里高中。中央社記者謝靜雯攝 111年3月3日
110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段比賽持續進行，桃園市平鎮高中外野手田子杰3日打擊有好表現，單場3安4打點，率隊以10比0、6局擊敗花蓮縣玉里高中。中央社記者謝靜雯攝 111年3月3日
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（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）平鎮高中外野手田子杰今天在高中木棒聯賽第4階段打擊有好表現，單場3安4打點，率隊以10比0、6局擊敗玉里高中；田子杰擊球率高，今年將挑戰選秀，他也把王威晨當作學習榜樣。

平鎮高中今天在110學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段比賽與玉里高中交手，團隊敲出12支安打、攻勢串聯，提前拿下比賽勝利、晉級8強，明天8強將再度與穀保家商交手。

平鎮3棒打者、右外野手田子杰今天打擊手感火燙，1局敲出三壘打，2局敲出安打，4局有高飛犧牲打，6局再敲出二壘打，單場3安、貢獻4分打點。

田子杰今年高三，畢業後將挑戰中職選秀，平鎮總教練吳柏宏表示，外野手守備落差不會太大，但田子杰擊球的甜蜜點、擊球率和打擊率高，以高中生來說算很不錯，也提到之前比賽打擊殘壘較多，今天得點圈有人狀況都可以把握，是可以拿勝關鍵。

田子杰高一就開始打木棒組，他自評高中進步最多的地方是擊球率有變高，選球也變好，攻擊直球、跟速球的能力有提升。

高三上學期開始就有畢業要挑戰中職選秀的想法，家人也很支持，田子杰表示，感覺已經準備好了，職棒每個位置都很競爭，職棒的外野手攻擊能力都很好，自己還有很多地方需要加強，但守備範圍、速度算不錯。

田子杰以中信兄弟野手王威晨為學習的對象，「我的擊球率還不夠好，希望能跟王威晨一樣」，也希望自己不要太容易被對手解決掉。

平鎮第3階段16強賽不敵穀保，明天8強兩隊再碰頭，田子杰表示，「全力搶勝、要復仇。」（編輯：張雅淨）1110303

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