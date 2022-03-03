熱身賽林智勝敲安帶打點 王勝偉貢獻三壘安打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中職味全龍隊3日在雲林斗六棒球場進行自辦熱身賽對上富邦悍將，本季從中信兄弟轉戰悍將的王勝偉（圖）在9局上代打，敲出三壘安打。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北3日電）中職味全龍隊今天在斗六棒球場進行自辦熱身賽對上富邦悍將，今年從中信兄弟離開的球員都有上場，味全林智勝3打數敲1支安打，包辦1分打點；悍將王勝偉則是代打敲三壘安打。

今年從中信兄弟轉戰味全龍隊的林智勝今天先發打第4棒、擔任指定打擊，第1打席就敲出帶有1分打點的安打，後2個打席遭到三振，總計3打數敲出1支安打。本季從兄弟轉戰悍將的王勝偉也有出賽，在9局上代打敲出三壘安打。

味全龍在1局下就有攻勢，李凱威、林智勝接連敲安打，率先攻下1分；4局上悍將靠著蔣智賢轟出2分全壘打，一舉超前；不過4局下味全再發動攻勢，陳品捷敲安打、蔣少宏獲保送後，曾陶鎔再補上安打送回1分，形成2比2平手。

5局上悍將二壘有人時，高孝儀敲出二壘安打，再度超前比分；不過味全5局下一、二壘有人時，陳品捷敲出二壘安打，帶有2分打點超前比數，接著投手暴投奉送1分，味全取得5比3領先；6局下味全選到2次保送後，劉時豪、張祐銘都敲安打，再攻下3分。

雖然悍將在7局上靠著申皓瑋轟出陽春砲，追回1分；不過味全8局下再度攻下大局，靠著3次保送、2支安打、1次失誤，再得3分，終場味全以11比4擊敗悍將。

味全今天推出廖任磊擔任先發投手，第1局就演出3上3下，總計投2局，沒有被敲出安打，出現1次保送，送出3次三振，沒有失分。悍將先發投手楊彬則是投2局被敲2支安打，失掉1分。（編輯：張雅淨）1110303