王柏融熱身賽打1棒守一壘 3打數沒有安打

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北3日電）日本職棒日本火腿隊台灣好手王柏融今天在官辦熱身賽中少見地打第1棒、守一壘，不過攻擊上3打數沒有敲出安打；另一場西武獅隊的吳念庭則是2打數沒有安打出現。

王柏融在之前的日職例行賽中有打過開路先鋒，不過並沒有守過一壘，但在火腿隊總教練新庄剛志創意的安排下，王柏融今年在自辦熱身賽中有守過一壘。

火腿隊今天與養樂多隊的官辦熱身賽，王柏融先發打第1棒、擔任一壘手，不過他在打擊上沒有貢獻，1局下擊出投手方向滾地球出局，3局下遭到三振，6局下擊出右外野飛球出局，總計3打數沒有敲出安打。

此戰養樂多隊在1局上就攻下分數，塩見泰隆敲出安打後，火腿隊先發投手根本悠楓出現3次保送擠回1分；不過3局下火腿隊靠著萬波中正轟出陽春全壘打，追平比數，最終雙方以1比1握手言和。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另一場西武獅隊與讀賣巨人隊交手的賽事，西武的吳念庭先發打第7棒、擔任三壘手，2局上擊出二壘方向滾地球出局，4局上擊出游擊方向飛球出局，下個半局就退場休息，總計2打數沒有敲出安打。

這場賽事巨人隊都是用全壘打拿分數，1局下丸佳浩、岡本和真接連敲出陽春全壘打，攻下2分；6局下岡本和真再轟出2分全壘打，演出單場雙響砲，接著惠勒（Zelous Wheeler）敲陽春砲，終場巨人隊以5比0擊敗西武。（編輯：張雅淨）1110303