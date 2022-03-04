木棒聯賽鍾允華投出代表作 高苑連2年晉4強

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110學年度高中木棒聯賽8強賽4日上演「高雄內戰」，高苑工商先發投手鍾允華（圖）投出代表作，8局無失分，率隊以4比0擊敗普門中學、連兩屆晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 111年3月4日

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（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中木棒聯賽8強「高雄內戰」，高苑工商先發投手鍾允華投出代表作，8局無失分，潘磊2安2打點，率隊以4比0擊敗普門中學、連兩屆晉級4強，總教練李來發直言陣中傷兵多，可打進4強「難能可貴」。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強高苑工商今天與同樣來自高雄的普門中學交手，高苑先發投手鍾允華投出傷癒復出代表作，今天總計用116球投8局，被敲出2支安打，投出5次三振、4次保送，無失分，好投壓制。

高苑1局靠著接連內野安打、失誤、潘磊適時安打先馳得點，再靠著滾地球跑回第2分，5局顏翊紘率先敲出安打，再靠著短打推進、潘磊再敲安打，送回團隊第3分，7局靠著吳政霖安打，多添1分保險分。

高苑此次比賽陣中傷兵不少，昨天12強賽險勝美和高中、晉級8強，今天再拿下勝利、連兩屆晉級4強，總教練李來發直言：「難能可貴，教練團想要、球員們也想要，今年壓力特別大，要打入4強不容易。」

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高苑捕手潘磊先發蹲捕、扛4棒，單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，潘磊昨天出賽單場2安3打點，打擊手感維持不錯；潘磊今年高三、畢業將投入中職選秀，偶像是中職富邦悍將隊捕手張進德，但他希望可以跟張進德不同隊、才有對決的機會。

鍾允華今天好投壓制，因為投球數限制沒能挑戰完封，他表示，很開心獲得教練團的信賴，「可以投這場關鍵比賽、幫助球隊拿下勝利。」（編輯：張芷瑄）1110304