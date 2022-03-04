范國宸猛打賞、王苡丞超前安 悍將熱身賽首勝

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中華職棒富邦悍將隊4日與味全龍隊在斗六棒球場進行自辦熱身賽，悍將范國宸（圖）演出猛打賞好表現，終場悍將以8比6擊敗味全，奪下自辦熱身賽首勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月4日

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（中央社記者楊啟芳台北4日電）中職富邦悍將今天與味全龍隊在斗六棒球場進行自辦熱身賽，悍將靠著范國宸猛打賞以及王苡丞替補敲出超前安打，終場以8比6擊敗味全，奪下自辦熱身賽首勝。

2隊昨天同樣在斗六進行熱身賽，味全以11比4擊敗悍將，不過今天這場比賽打得膠著。悍將在2比1領先時，味全5局下展開攻勢，郭天信敲三壘安打後，陳品捷補上安打追平，接著林智勝敲安打、李凱威遭觸身球形成滿壘，曾陶鎔擊出高飛犧牲打超前，吳睿勝再敲二壘安打送回2分，取得5比2領先。

悍將在7局上也展開攻勢，林哲瑄、范國宸敲安打後，靠著投手暴投攻下1分，之後靠著1次保送、蔣智賢敲二壘安打得1分，王正棠擊出1打點滾地球追平，王詩聰再擊出高飛犧牲打得到超前分，悍將反倒取得6比5領先。

雖然7局下味全靠著劉時豪、吳東融、黃柏豪接連敲安打，攻下1分追平；不過9局上悍將的范國宸敲二壘安打、張冠廷遭觸身球後，王苡丞敲出超前安打，董子恩再擊出高飛犧牲打，攻下1分，終場悍將以8比6擊敗味全，奪下春訓對外熱身賽首勝。

悍將范國宸表現搶眼，4打數敲出3支安打，包含2支二壘安打與1分打點。另外今年從中信兄弟轉戰味全的林智勝今天先發打第3棒、守三壘，久違以三壘手身分出賽，3打數敲出2支安打。

悍將今天推出范玉禹先發，投2局被敲2支安打，送出1次三振，失掉1分；味全先發投手郭郁政則是投3局，被敲2支安打，送出2次三振無失分。（編輯：吳協昌）1110304