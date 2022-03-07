伍祐城好投拿MVP 平鎮高中木棒聯賽4連霸

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110學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰7日在嘉義市立棒球場舉行，平鎮高中與睽違16年重回冠軍戰的三民高中交手，終場以7比0奪勝，完成史上首度木棒聯賽4連霸，也是隊史第5冠。中央社記者謝靜雯攝 111年3月7日

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（中央社記者謝靜雯嘉義7日電）高中木棒聯賽冠軍戰，平鎮高中投手伍祐城先發6局飆8K、無失分，率隊以7比0、7局擊敗三民高中，完成史上首度木棒聯賽4連霸，也是隊史第5冠，伍祐城為大會MVP。

110學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰今天在嘉義市立棒球場舉行，平鎮高中與睽違16年重回冠軍戰的三民高中交手，平鎮派出高三投手伍祐城先發，伍祐城今天賽前木棒聯賽都是後援出賽，今天首度先發登板。

伍祐城總計用83球投6局，僅被敲出4支安打，投出8次三振、無失分，好投壓制對手打線，陽念希後援1局被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，替球隊守住勝利。伍祐城拿下冠軍戰勝投，也拿下大會最有價值球員（MVP），並拿下最佳10人投手獎。

伍祐城上一次先發出賽是去年玉山盃，許久沒有先發，今天冠軍戰扛重責，總教練吳柏宏表示，伍祐城此次出賽局數沒有很多，休息天數也夠，賽前就排定讓他先發，也有設定好球數。

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平鎮高中第3階段不敵穀保家商，第4階段從12強開始打起，加上今天比賽連4場比賽都是扣倒對手拿勝；吳柏宏表示，近4場比賽，每個投手表現都很好，才有辦法提前拿下比賽，這部分比較難能可貴，打線有效發揮，就可以拿下分數。

完成史無前例木棒聯賽4連霸，吳柏宏表示，球隊這幾年戰力滿穩定，最要感謝後盾，感謝市政府支援、感謝張滄彬老師幫忙，也感謝學校支援，讓球隊可以安心練球，球員被訓練好，比賽成績就不會差太多，也感謝教練團付出很多心力在球員身上，才能完成難得的4連霸。（編輯：張雅淨）1110307