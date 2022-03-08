記取上季4強賽教訓 光復教頭盼更多球員挺身而出

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110學年度高中籃球聯賽（HBL）總決賽12日、13日將在台北小巨蛋登場，光復高中連2年在4強賽與泰山高中碰頭，今年目標要搶下勝利。圖為光復高中團隊8日出席賽前記者會。中央社記者黃巧雯攝 111年3月8日

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）上季高中籃球聯賽（HBL）4強賽失利畫面仍歷歷在目，為不再重蹈覆轍，光復教頭陳定杰今天透露，除了日前邀集球員觀看上季4強賽輸球影片，也盼這次4強賽有更多球員挺身而出。

光復高中109學年度高中籃球聯賽（HBL）4強賽決勝節遭泰山高中逆轉，將冠軍賽門票拱手讓人，兩隊在110學年度HBL 4強賽再度狹路相逢，12日將在台北小巨蛋爭奪冠軍賽門票。

光復教頭陳定杰今天出席賽前記者會接受媒體聯訪時表示，儘管光復高中本季以8強賽第一之姿前進4強，但相較於南山高中、能仁家商、泰山高中過去均曾高舉過金盃，還在尋求隊史首冠的光復，將以其他3隊作為學習的目標。

陳定杰指出，上季4強賽光復決勝節最後2分鐘未能把握，讓對手以三分球絕殺，他形容「就像是雞腿被偷走的感覺」，不過他強調，「絕殺是結果，但最後2分鐘的過程，是我們要檢討地方」。

光復連2年在4強賽與泰山碰頭，今年目標要搶下勝利，陳定杰也點出光復今年的不同，多了更多擁有小巨蛋歷練經驗的球員，與各隊對戰時更占優勢，球員若能各自做好自己工作，並減少團隊失誤，自然就離勝利越近。

陳定杰過去一整年都未曾看過上季4強賽輸球的影片，直到日前才與球員重新看完那場比賽，除了希望能與球員們共同面對去年問題外，也期許今年有更多球員能挹注得分火力，減輕主力陳將双負擔，讓陳將双關鍵時刻能更有效率地發揮。

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衛冕軍泰山本季尋求2連霸，但因球隊正處於換血期，一路走來相當艱辛，8強賽最後一天靠著能仁家商擊敗松山高中，泰山才搭上4強末班車。

泰山教頭廖文彬透露，得知晉級4強後也告訴球員，「既然老天爺再給我們一次機會，我們是不是努力要把它做到好」。他表示，這幾天將針對光復比賽進行研究、戰術演練，「剩下就看誰的臨場表現好，就有機會拿下勝利」。（編輯：張雅淨）1110308