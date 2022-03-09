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楊俊瀚百米飆出10秒04 惜超風速不列全國紀錄

2022/3/9 15:33（3/9 15:56 更新）
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「台灣最速男」楊俊瀚（中）9日在新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組100公尺決賽飆出10秒04摘金，但因超風速（+2.9m/s），不列入全國紀錄。中央社記者黃巧雯攝 111年3月9日
「台灣最速男」楊俊瀚（中）9日在新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組100公尺決賽飆出10秒04摘金，但因超風速（+2.9m/s），不列入全國紀錄。中央社記者黃巧雯攝 111年3月9日
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（中央社記者黃巧雯台北9日電）「台灣最速男」楊俊瀚今天新北市全國青年盃田徑公開賽公開男子組100公尺決賽跑出10秒04摘金，可惜因超風速不列全國紀錄，他形容當下心情猶如從懸崖摔下。

楊俊瀚2018年在日本大學田徑公開賽以10秒11締造男子100公尺全國紀錄，目前同樣也是男子200公尺全國紀錄保持人。

新北市全國青年盃田徑公開賽在板橋第一運動場舉行，楊俊瀚中午公開男子組100公尺預賽跑出10秒36，下午決賽繼續推進成績，繳出10秒04摘金，但因超風速（+2.9m/s），不列入全國紀錄。

根據田徑規則，短跑200公尺以下的賽事，只要順風每秒超過2公尺以上，成績將不列入正式紀錄，只能作為參考成績。

因超風速錯過刷新全國紀錄的機會，楊俊瀚賽後接受媒體聯訪時表示，心情感覺從懸崖摔下，他透露，聽到大會廣播提到超風速的瞬間，「我覺得沒想像中簡單，要繼續努力」。（編輯：張雅淨）1110309

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