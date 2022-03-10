楊俊瀚青年盃連2天出賽 模擬身體狀態調整

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身為目前田徑100公尺、200公尺全國紀錄保持人的「台灣最速男」楊俊瀚，10日在新北市全國青年盃田徑公開賽200公尺預賽跑出20秒93，晉級11日的決賽。他賽後受訪表示，「經過昨天預賽和決賽後，現在身體強度是可以達到想要的標準」。中央社記者黃巧雯攝 111年3月10日

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（中央社記者黃巧雯新北10日電）「台灣最速男」楊俊瀚連2天在青年盃上陣，今天公開男子組200公尺預賽以20秒93晉級決賽，他表示，歷經昨天2場比賽，身體難免有負擔，但可趁機模擬各比賽之間身體恢復、調整。

新北市全國青年盃田徑公開賽在板橋第一運動場舉行，楊俊瀚昨天在公開男子組100公尺決賽跑出10秒04，但因超風速不列全國紀錄，今天下午則在200公尺預賽亮相。

身為目前100公尺、200公尺全國紀錄保持人的楊俊瀚，今天200公尺預賽跑出20秒93，晉級明天決賽，他賽後接受媒體聯訪時也分享今天狀況，「經過昨天預賽和決賽後，現在身體強度是可以達到想要的標準」。

楊俊瀚坦言，歷經2趟高強度賽事後，身體難免會有些負擔，但希望能趁機模擬各比賽之間的身體恢復、調整情況，「在兼項或身體有點負擔的時候，如何完成200公尺的賽事」。

2月港都盃200公尺決賽曾跑出20秒92，楊俊瀚自認今天預賽狀態比先前港都盃更輕鬆，希望明天決賽成績能進一步突破。（編輯：張雅淨）1110310