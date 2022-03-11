比賽延誤45分鐘 楊俊瀚青年盃200公尺飆20秒79摘金

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111年新北市全國青年盃田徑公開賽11日在板橋運動場進行最後一天賽事，「台灣最速男」楊俊瀚在公開男子組200公尺決賽以20秒79摘金。中央社記者裴禛攝 111年3月11日

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（中央社記者龍柏安台北11日電）比賽延誤45分鐘，讓「台灣最速男」楊俊瀚比賽的調整節奏有些小亂，他在青年盃田徑公開賽男子200公尺計時決賽，仍飆出20秒79奪金，他說：「成績不是這麼滿意。」

111年新北市全國青年盃田徑公開賽，今天在板橋運動場進行最後一天賽事，原訂上午10時55分出賽的楊俊瀚，拖到11時40分才登場，這也是他今年度首次在200公尺出賽，賽後他說，無論是天氣，還是比賽誤點，對他來說都是難得的經驗。

楊俊瀚於4年前亞運，在200公尺決賽樹立20秒23全國障礙，今天他繳出20秒79，他雖對成績不太滿意，但對自己的身體狀況與心態調整，倒是給了正面評價。

當被問到比賽延誤，對比賽準備的影響，楊俊瀚承認，這對每個選手都有影響，包括熱身時體力的分配，還有熱身完何時身體會到達最佳狀況，每個人都不太一樣，不過他強調：「時間是我們無法控制的因素，我們能控的就是把身體、心態調整好。」

楊俊瀚今年於青年盃100公尺在超風速的情況下，飆出10秒04的佳績，成績雖無法列入紀錄，但也令體壇振奮，他也表示，目前他還是期望能在100公尺尋求突破，200公尺也不會放棄，意味著他仍將維持100、200公尺「雙線作戰」模式。

至於是否期望可以跑進10秒大關內，楊俊瀚沒有好高騖遠，他強調，如果他未來賽事都能穩定跑進10秒10內，跑進10秒當然就會是目標。

對於下一場賽事，楊俊瀚透露目前還沒底定，因為他的首要目標是赴日參賽，不過對方是否會邀請他參賽至今仍有變數，若無法前往日本參賽，他才會調整比賽計畫。（編輯：張芷瑄）1110311

111年新北市全國青年盃田徑公開賽11日在板橋運動場進行最後一天賽事，「台灣最速男」楊俊瀚（前）在男子200公尺計時決賽，飆出20秒79奪金。中央社記者裴禛攝 111年3月11日