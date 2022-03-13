張奕登板隊友單局2次失誤 中繼1局無失分

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）歐力士猛牛隊投手張奕今天在官辦熱身賽中繼登板，對中日龍隊投1局，隊友守備出現2次失誤，但張奕穩守不失分，最快球速150公里，歐力士隊終場以1比4吞敗。

張奕5日在官辦熱身賽首度登板，對橫濱DeNA隊投1局被敲2支安打、投出1次三振、無失分，今天與中日龍隊交手，張奕7局球隊1比2落後時登板中繼。

張奕面對首名打者京田陽太被敲出一壘方向滾地球，但隊友守備失誤，讓打者上到壘包，接著讓下一名打者敲出二壘方向飛球出局，京田陽太盜壘失敗、成為第2個出局數，但打者再靠著失誤上壘，張奕三振抓到該局第3個出局數、力守不失分。

張奕今天總計用14球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速150公里，官辦熱身賽防禦率維持0。

中日隊8局再起攻勢，靠著阿部壽樹2分砲，幫助球隊拉開領先差距，歐力士隊今天團隊雖有6支安打，但僅在6局靠著紅林弘太郎陽春砲拿下1分，歐力士隊比賽後半段沒能再添分數，終場以1比4吞敗。（編輯：張雅淨）1110313