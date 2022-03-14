WTT莊智淵激戰5局遭逆轉 鄭怡靜晉級女單16強

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）「桌球教父」莊智淵、一姐鄭怡靜今天WTT大滿貫賽一日2戰，莊智淵男單32強錯過3個賽末點，以2比3不敵韓國選手安宰賢；鄭怡靜以3比1擊敗巴西布魯娜，晉級16強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽在新加坡舉行，台灣選手今天將在男、女單打，以及雙打、混雙賽事輪番上陣，爭取晉級機會。

40歲莊智淵目前世界排名第24，通過男單首輪5局考驗後，今天打頭陣，男單32強賽出戰排名第45名的韓國選手安宰賢（An Jaehyun），生涯首度對決，莊智淵前2局各以11比7拿下後，搶先聽牌。

不過，對手在第3局展開反擊，莊智淵在1比7落後情況下，追成只剩2分差，但未能再下一城，以5比11棄守，第4局再以5比11讓出。

決勝局戰況膠著，莊智淵在取得10比7領先情況下，浪費3個賽末點機會，讓對手連得5分逆轉，莊智淵未能複製首輪贏球戲碼，以10比12敗下陣來，晚間將與陳建安攜手在男雙16強賽上陣。

女單賽事部分，世界排名第12的一姐鄭怡靜面對第32名巴西選手布魯娜（Bruna Takahashi），首局以11比9先下一城後，次局在7比3領先情況下遭逆轉，以8比11讓出。

鄭怡靜第3局重振旗鼓，以11比5搶下後，第4局在以10比7領先時，儘管浪費1個賽末點，仍成功以11比8收下勝利，挺進16強，稍後則將在混雙8強賽與林昀儒合體，爭取4強入場券。（編輯：陳仁華）1110314