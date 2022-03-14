郭俊麟先發4局失2分 張志豪開轟兄弟搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職富邦悍將隊投手郭俊麟今天自辦熱身賽再度先發出賽，對中信兄弟投4局失掉2分，最快球速143公里，悍將團隊敲出3發全壘打，兄弟張志豪也開轟，兄弟終場以10比6拿下勝利。

中華職棒自辦熱身賽富邦悍將今天在嘉義市立棒球場與中信兄弟交手，郭俊麟春訓對外賽第3度先發出賽，1局被王威晨敲出二壘打、高飛犧牲打失掉1分，3局被潘志芳、王威晨接連敲出安打，再因為失誤、保送再掉1分。

郭俊麟今天總計投4局被敲4支安打，投出2次保送、4次三振，失掉2分（1分責失分），最快球速143公里；悍將5局啟動牛棚，陳韋霖、林逸翔、江國豪、曾峻岳依序登板，江國豪最快球速147公里。

悍將2局高國輝敲出陽春砲，兩隊4局打完，悍將1比2落後，兄弟5局上張志豪敲出2分砲，悍將5局下靠著陽耀勳二壘打、保送、戴培峰3分砲、一棒幫助球隊以4比4扳平比數。

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兄弟7局上靠著單局4安、1保送、1次失誤，攻下4分、要回領先，悍將7局下申皓瑋開轟，2分砲幫助球隊將比數追至6比8落後，兄弟8局靠著江坤宇二壘打先拿1分，林書逸安打，替球隊多添1分保險分。

兄弟先發投手吳哲源今天投6局被敲7支安打，包括2發全壘打，失掉4分，官大元、王奕凱、吳俊偉依序登板，各投1局，僅官大元挨轟再掉2分，兄弟拿下勝利。（編輯：張雅淨）1110314