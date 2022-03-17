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救球害柯瑞傷退 綠衫軍史瑪特：我不是骯髒球員

2022/3/17 20:14
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（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球員史瑪特今天在比賽中與金州勇士柯瑞碰撞，造成柯瑞受傷退賽，史瑪特賽後表示，他不是「骯髒球員」。

史瑪特（Marcus Smart）在這場勇士主場比賽的一次飛撲救球，撞到柯瑞左腿，造成柯瑞在第二節因傷退賽。

勇士在這場比賽以88比110落敗後，柯瑞接受了腳部核磁共振掃描，以評估受傷程度。

這個事件引發勇士教頭柯爾（Steve Kerr）在場上憤怒地指責史瑪特，也成了賽後的主要話題。

柯爾形容史瑪特的行為是「危險動作」。

史瑪特說，他能夠理解柯爾的批評，但堅稱，他絕不會故意傷害職業籃球夥伴。

「我和柯瑞在美國國家男子籃球隊就一起打過球，所以他知道，我絕不會存心傷害任何人。我討厭看到任何人受傷，我希望柯瑞沒事。」

「我當時甚至沒看到他，只知道去撲球，試圖搶到球。我現在真的很沮喪。」

史瑪特說：「我了解自己，我的隊友和我的同事也都知道，我不是骯髒球員。」（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110317

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