2022萬金石馬拉松 萬人起跑場面壯觀

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（中央社記者王鴻國新北20日電）2022新北市萬金石馬拉松近萬名國內外跑者參賽，今天由新北市長侯友宜與中華民國田徑協會理事長葉政彥等人在萬里太平洋翡翠灣，為選手鳴槍開跑，場面壯觀。

新北市政府體育處發布新聞稿表示，萬金石馬拉松從2003年迄今已經舉辦到第20屆，賽事從國際田徑總會（IAAF）認證規格銅標籤、銀標籤，到未來的金標籤及白金標籤，希望一路走來，每年都能超越自我。

體育處指出，今年賽事超過9800名選手報名參加，包括伊索比亞及肯亞等20個國家89位外籍選手，外籍選手經14天檢疫隔離及7天自主管理，所有參加者須提供施打疫苗或PCR核酸檢測陰性或快篩陰性證明。

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體育處表示，為落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，賽事現場擴增防疫通道，採實聯制、體溫量測及手部消毒等措施，起跑前配戴口罩分區起跑，會場廣設洗手及消毒設施，賽道補給採單包裝方式提供。

現場也採高規格維安措施，新北市警局局長黃宗仁表示，這次共動員警民力615人，針對會場及周邊進行交管維安，其中包括保安大隊霹靂小組反恐等級維安、刑大警犬隊防爆及偵蒐外，更派出無人機隊對於空域進行維安監控，要讓所有選手都能在最安全環境下參賽。（編輯：陳仁華）1110320