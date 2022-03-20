熱身賽王柏融替補敲1安 吳念庭先發3支0

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（中央社記者楊啟芳台北20日電）日職日本火腿隊王柏融今天在官辦熱身賽替補上場，1打數敲1支安打，中斷連14打數沒有安打的低潮，最終火腿隊以4比1擊敗橫濱隊；另一場西武的吳念庭則是3打數無安打。

火腿隊今天與橫濱DeNA隊的賽事，是火腿隊最後一場官辦熱身賽，王柏融沒有被排入先發打序，不過在7局上替補上場代守一壘；7局下打擊時，鎖定第1球111公里的曲球，敲出右半邊安打。總計王柏融此戰1打數敲出1支安打，最終在官辦熱身賽打擊率1成20。

橫濱在1局上就有攻勢，柴田龍拓、楠本泰史接連敲出安打後，牧秀悟擊出高飛犧牲打，攻下1分；不過火腿隊在1局下靠著努涅斯（Renato Nunez）、淺間大基敲安打，追平比分；4局下火腿隊二、三壘有人時，松本剛擊出高飛犧牲打，超前比數。

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6局下火腿隊的松本剛、佐藤龍世敲安打後，石井一成再敲出三壘安打，帶有2打點，終場火腿隊就以4比1擊敗橫濱隊。

另一場西武獅隊和養樂多隊交手的賽事，西武隊台灣選手吳念庭先發打第7棒、擔任一壘手，2局下遭到三振，5局下擊出一壘方向滾地球出局，7局下則是擊出雙殺打，總計3打數沒有敲出安打，目前在熱身賽打擊率為1成76。終場西武以1比2不敵養樂多隊。（編輯：張雅淨）1110320