更多編輯台推薦新聞：
奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金
娛樂

奧斯卡前線／珍康萍犬山記大秀好萊塢女力 沙丘緊追拚鍍金

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運
地方

台北市掃墓公車資訊看這裡 5路線3/19起營運

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...
生活

一週大事／拜習通話、日本福島外海地震、聯準會升息...

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

T1庫薩斯補籃絕殺 高雄海神氣走中信特攻

2022/3/20 20:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神今天從領先到落後，決勝節與新北中信特攻鏖戰至最後一刻，靠著洋將庫薩斯補籃絕殺，以100比98氣走對手。

高雄全家海神今天在主場高雄巨蛋對戰新北中信特攻，除了是排名前2名球隊交手，另一個焦點就是38歲控衛李學林歷經膝傷後，本季首披特攻戰袍出賽。

海神前2節攻勢多點開花，團隊命中率超過53%，上半場結束以55比48領先；中信特攻的阿巴西上半場拿下8分後，第3節火力全開，單節斬獲14分，而李學林得分也在第3節開張，率隊以78比75反超。

兩隊決勝節互有領先，阿巴西與海神的胡瓏貿、于煥亞互飆三分球，特攻洋將艾斯（Aaron Epps）先是雙手爆扣，扳成96比96平手，隊友馬龍（Marlon Johnson）隨後再進帳2分，而海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）及時挺身而出、連得4分收尾，包括最後補籃絕殺，幫助海神以2分差險勝。

庫薩斯拿下19分、23籃板、4阻攻，也是海神贏球的最大功臣。而中信特攻隊長李學林首秀出賽不到15分鐘，僅出手2次，拿下2分，外加1籃板、2助攻。

另一地比賽，台南台鋼獵鷹稍早在主場嘉藥紹宗體育館以110比99擊敗台灣啤酒英熊，中斷3連敗，獵鷹以洋將吉伯特（Marcus Gilbert）表現最亮眼，攻下個人本季新高35分，另有8籃板、3助攻。（編輯：張雅淨）1110320

延伸閱讀
T1胡瓏貿第3節飆分 高雄海神擊退台南獵鷹
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族