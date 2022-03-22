王勝偉砲轟兄弟 郭俊麟好投悍將搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職官辦熱身賽富邦悍將投手郭俊麟今天先發5局失1分、好投壓制，王勝偉對上前東家中信兄弟敲3分砲，悍將隊投打發揮，終場以6比1拿下官辦熱身賽首勝。

中華職棒官辦熱身賽富邦悍將今天在嘉義市立棒球場迎戰中信兄弟隊，悍將派出投手郭俊麟先發，郭俊麟開賽連抓8個出局數，直到3局2人出局後投出保送、讓打者上到壘包，4局再因為隊友失誤讓打者上壘，但都沒有失分。

郭俊麟5局被張志豪敲出二壘打，也是今天先發被敲唯一1支安打，接著被敲滾地球、高飛犧牲打失掉1分；今天總計用52球投5局，僅被敲出1安，投出1次四壞保送、3次三振，失掉1分責失分、好投壓制。

王勝偉今年轉效力富邦悍將隊，今天對上前東家兄弟隊，先發打第8棒、守游擊，2局從兄弟先發投手廖乙忠手中開轟，3分砲幫助球隊取得領先，今天單場4打數敲出1轟、貢獻3分打點，比賽後半段移防三壘。

今天比賽5局打完悍將3比1領先，悍將6局再起攻勢，靠著蔣智賢二壘打、張進德安打送回1分，2人出局後，楊晉豪、陽耀勳接連安打添分，單局攻下3分、拉開領先差距；張進德今天先發蹲捕，打擊表現也很火燙，單場3安貢獻1分打點。

悍將洋砲霸帝士昨天確定禁藥檢測陰性、今天就在官辦熱身賽亮相扛3棒、指定打擊，但單場4打數沒有安打，吞下2次三振，打擊沒有表現。（編輯：陳政偉）1110322