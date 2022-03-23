全中運聖火花蓮點燃 24日起全國接力傳遞

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111年全國中等學校運動會23日晚間在花蓮日出廣場舉辦聖火母火引燃典禮，教育部參事葉丁鵬（左3）、花蓮縣長徐榛蔚（右2）及達固部灣撒固兒部落頭目林昭雄（右）一同遵循撒奇萊雅族古法，將蘆葦把插入木鼓內，取出第一道火苗。中央社記者張祈攝 111年3月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）111年全國中等學校運動會今天晚間在花蓮日出廣場舉辦聖火引燃典禮，循撒奇萊雅族古禮引燃聖火，明天起全台傳遞，宣告賽事將於4月16日至4月21日在花蓮登場。

聖火引燃儀式由達固部灣撒固兒部落撒奇萊雅族頭目林昭雄遵循古法，先進行象徵平安出發的「淋水禮」，接著祭祀祈福，將蘆葦把插入木鼓內，取出第一道火苗，由藝人畢書盡、跆拳道國手蔡念恩遞聖火火炬，共同引燃母火，並交棒給聖火隊。

花蓮縣長徐榛蔚指出，聖火於明天起全台傳遞，首站將前往離島連江縣、金門縣、澎湖縣，再回到本島以逆時針方向進行全國聖火傳遞，預計4月12日回到花蓮境內傳遞。

教育部參事葉丁鵬致詞指出，111年全中運將有1萬多名選手參與，感謝花蓮縣政府耐心籌劃，也感謝花蓮縣民熱情歡迎選手到來。

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花蓮縣政府指出，全中運選手之夜演唱會將於4月16日晚間7時至10時於花蓮市東大門廣場登場，包括畢書盡等7組藝人輪番上陣，為選手們加油。

花蓮縣政府指出，111年全國中等學校運動會競賽項目共有23項，今年以「洄瀾逐夢、競在花蓮」做為賽事標語，LOGO設計以太陽的故鄉與城市DNA為理念，將縣徽融合聖火點燃及獲獎榮耀等元素，吉祥物則是花蓮縣鳥朱鸝，展現花蓮在地特色。（編輯：謝雅竹）1110323