T1戴維斯29分17籃板 雲豹主場輕取獵鷹

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（中央社記者龍柏安台北25日電）T1聯盟的桃園雲豹，今天靠著211公分的洋將戴維斯全場29分、17籃板領軍，全場最多領先23分，主場109比93輕取聯盟排名墊底的台南台鋼獵鷹，拿下對戰3連勝。

台灣運彩xT1聯盟今天僅有1場比賽，由排名倒數第2的桃園雲豹，在主場中原大學體育館迎戰來訪的台南台鋼獵鷹，這也是兩隊的排名卡位戰，若獵鷹奪勝將可把雲豹排名擠下，還可擺脫墊底窘境。

不過雙方本季前5次交手，雲豹以3勝2負略占上風，且最近2次交鋒都是贏家，而坐擁主場優勢的雲豹，球員也卯起來進攻，上半場靠著多點開花攻勢，半場打完一度以58比45領先。

下半場獵鷹仍難以有效縮小差距，3節打完落後對手11分，雲豹則在對手傷口上灑鹽，第4節開局又用一波13比3攻勢甩開對手糾纏，全場最多領先23分，也替比賽提前定下基調。

雲豹洋將戴維斯（Deyonta Davis）今天攻下最高的29分、17籃板，而控衛吉倫（John Gillon）也有24分、10助攻，本土得分後衛盧捷閔則拿下22分。

鋼鐵人則以「新台灣人」阿提諾（William Artino）的23分、16籃板最高，前鋒吉伯特（Marcus Gilbert）三分球6投僅1中，拿下次高的18分、7籃板與3助攻。（編輯：陳政偉）1110325