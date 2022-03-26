日職王柏融先發吞下2三振 吳念庭代跑上場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北26日電）日職日本火腿隊今天作客福岡巨蛋對上福岡軟銀鷹的例行賽，火腿隊台灣選手王柏融先發出賽，不過3打數沒有安打演出，吞下2次三振；另一場吳念庭則是代跑上場沒有打擊。

王柏融今天先發打第2棒、擔任左外野手，1局上遭到三振，4局上擊出二壘滾地球出局，6局上再度吞下三振，6局下要守備時就被換下場。總計王柏融3打數沒有敲出安打，由於他昨天沒有出賽，本季首安尚未開張。

此戰軟銀隊在2局下靠著栗原陵矢轟出陽春全壘打，率先攻下1分；4局上火腿隊的艾坎塔拉（Arismendy Alcantara）也轟出陽春砲，追平比數。

不過軟銀在5局下攻下大局，今宮健太敲出二壘安打後，出現2次保送形成滿壘，接著柳田悠岐、賈西亞爾（Yurisbel Gracial）、栗原陵矢都敲出安打，一共攻下5分；雖然6局上及9局上火腿隊的艾坎塔拉、清宮幸太郎各敲出一發陽春砲，最終軟銀仍以6比3奪勝，火腿開季吞下2連敗。

軟銀先發投手東濱巨今天用99球投滿7局，僅被敲出4支安打，包含2發全壘打，出現1次保送，飆出7次三振，失掉2分，最後奪下勝投。

另一場西武獅隊與歐力士猛牛隊交手的賽事，台灣選手吳念庭仍沒有先發，僅在8局下山川穗高敲出二壘安打後上場代跑，之後接替守一壘，全場沒有打擊機會。（編輯：張雅淨）1110326