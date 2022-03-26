周儀翔PLG初亮相 陳又瑋搶戲轟29分率隊止敗

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（中央社記者龍柏安台北26日電）兩度拿下SBL最有價值球員的周儀翔初披PLG高雄鋼鐵人戰袍，隊友陳又瑋跳出來「搶戲」。今天陳又瑋攻下生涯新高的29分，率隊以95比80擊敗福爾摩沙台新夢想家，中止8連敗。

P. LEAGUE+聯盟今天兩地開打，稍早新北國王在主場以107比99擊敗台北富邦勇士，中止勇士的7連勝；而晚間主場出擊的高雄鋼鐵人，也成功反彈，讓福爾摩沙台新夢想家吞敗。

陳又瑋今天火力全開，全場三分球9投6中，攻下生涯新高的29分，外加7籃板與3抄截，美中不足的是全場5罰僅1中。

談到今天自己的表現，陳又瑋表示，很開心可以止敗，不過接下來他話鋒一轉，談到今天自己的罰球命中率很不理想，也有幾次的處理球應該可以更好，但他強調：「球隊應該可以越來越好。」

過去效力CBA中國男子職業籃球聯賽北京首鋼的周儀翔，今天是他返台加盟後首戰，全場繳出11分，其中8分是在決勝期的第4節拿下。

周儀翔賽後表示，前3節其實自己打得有些喘，也還在找感覺，靠著隊友、教練的鼓勵，加上自己最後似乎也打開了。他強調陳又瑋前3節一直打得很好，他不希望隊友的好表現最後仍以輸球收場，另一方面他也認為，第4節總該有人跳出來承擔責任。

鋼鐵人洋將班尼特（Anthony Bennett）今天因領到兩次技術犯規，遭驅除出場，在少了一名洋將的劣勢下，球隊靠著本土球員奮起仍如願止敗。（編輯：吳協昌）1110326