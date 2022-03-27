杜克大學晉級4強 K教練生涯第13次寫紀錄[影]

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（中央社舊金山26日綜合外電報導）全美大學體育聯盟（NCAA）男籃傳統強權杜克大學今天以78比69擊敗阿肯色大學，而杜克教頭「K教練」薛夏夫斯基第13次率隊闖進4強創下新紀錄。

NCAA傳奇總教練薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）即將於本季結束後退休，結束42年杜克生涯。

此役開打後，阿肯色在諾泰（JD Notae）上籃得手後率先取得分數，杜克在兩隊14比14平手時，靠邦切羅（Paolo Banchero）罰進4分的拉抬，打出8比0攻勢，以22比14領先。

之後阿肯色一度將落後縮小到剩下3分差距，但杜克靠著一波8比0攻勢收尾，在上半場以45比33取得兩位數的領先。

上半場杜克的馬克．威廉斯（Mark Williams）拿下10分8籃板，兩項數據都是全場最高。

下半場阿肯色在傑林．威廉斯（Jaylin Williams）上籃得手並成功罰進，完成「3分打」後，一度將落後追近到5分差距，但杜克一波10比0猛攻再將比分拉開，在下半場泰半時間保持兩位數領先，最多握有17分優勢的情況下，最終9分之差獲勝。

杜克的葛里芬（AJ Griffin）這場比賽攻下18分，是全隊最高，邦切羅、摩爾（Wendell Moore Jr. ）分別獲得16分、14分，馬克．威廉斯有12分、12籃板的「雙十」演出。

阿肯色的傑林．威廉斯今天攻下全場最高的19分，還抓下10個籃板，交出「雙十」的成績單，諾泰和奧繆德（Stanley Umude）皆獲14分。

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NCAA每年3月至4月所進行的單淘汰制賽事，由於受到極大關注，且大部分比賽都在3月進行，因此被稱做「三月瘋」（March Madness）。

參賽球隊經過激烈比拚，陸續產生「甜蜜16強」（Sweet Sixteen）、「菁英8強」（Elite Eight）、「最終4強」（Final Four）的過程扣人心弦，冠軍賽當天連美國職籃（NBA）都會暫停比賽，其受重視的程度可見一斑。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110327