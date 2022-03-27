高國輝狀況有待調整 點名中生代球員很重要

（中央社記者楊啟芳台北27日電）中職富邦悍將高國輝今天表示，目前在熱身賽對於比賽的掌握度還沒有這麼好，盼在球季開打前調整到最好，他也點出高國麟、范國宸等中生代選手，會是今年球隊重要戰力。

36歲的高國輝今年已經在中職效力第10個球季，目前在官辦熱身賽6打數除了有1發全壘打，其他都是吞下三振。他今天出席中職開季宣傳活動時表示，目前狀態並沒有調整到很好，包括好球帶的掌握、對投手的節奏，「因為上一場比賽是第一場夜間比賽，看球上面沒有這麼清楚，是我還要努力的地方。」

不過高國輝認為，球隊上有些年輕選手像是申皓瑋、戴培峰已經調整到不錯狀況，「當然是希望在球季開打之前，大家能夠把自己狀態調整到最好。」

悍將今年公布的年度主視覺中，並沒有高國輝、林益全等資深球員，一度引起熱議。對此高國輝指出，「我自己覺得有沒有在主視覺上影響沒有這麼大，因為我們的重點是在球場上的表現。」

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談到看好的學弟，除了申皓瑋、戴培峰，高國輝也認為中生代選手高國麟、范國宸、張進德等人很重要，「如果他們今年表現穩定，相信我們球隊戰績會很好，因為他們可以銜接起新生代和我們這些年紀比較大的，未來還是需要靠他們去扛起來，希望他們能夠繼續加油。」

至於高國輝今年在熱身賽除了主要的左外野，也嘗試守右外野，他說明，之前總教練丘昌榮有問他是否只能守左外野，「我跟他說左、右外野都可以守，在義大時期就有在守右外野，我覺得我們需要陣容多樣化，這樣對球隊比較好。」（編輯：張芷瑄）1110327