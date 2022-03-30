陳偉殷二軍登板睽違283天實戰 投2局無失分

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）日本職棒阪神虎隊台灣左投陳偉殷今天在二軍出賽，這是他去年左肩受傷、復原後首度實戰登板，睽違了283天，先發投2局被敲出1支安打，送出3次三振，沒有失分。

陳偉殷在去年與阪神虎隊簽下2年合約，不過去年後半段受到左肩傷勢的困擾，完全沒有出賽，季末在美國經過復健治療後，他今年提前回到日本準備，但因為需要慢慢調整，開季仍從二軍出發。

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阪神虎二軍今天與軟銀鷹二軍交手的賽事，陳偉殷先發出賽，這是他繼去年6月20日在二軍交流賽登板以來，睽違283天再度實戰出賽。陳偉殷在1局上先讓打者擊出右外野飛球出局，之後投出保送，不過接著用中外野飛球解決打者，再送出三振，沒有失分。

到了2局上，陳偉殷飆出三振後，被敲出1支安打，接著讓打者擊出三壘滾地球出局，最後再送出三振。總計陳偉殷用26球投2局，被敲1支安打，投1次保送、3次三振，沒有失分，最快球速141公里。此戰阪神虎隊在3局下豐田寬轟出陽春全壘打，終場以1比0奪下勝利。（編輯：張芷瑄）1110330