選手進修反遭扣薪2萬元 體育署：會檢討

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教育部常務次長、體育署代理署長林騰蛟31日在立法院教育及文化委員會針對「國家培訓、儲訓選手與教練之津貼、薪資待遇之檢討及運動科學應用現況」進行專題報告並備質詢。中央社記者謝佳璋攝 111年3月31日

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（中央社記者龍柏安台北31日電）無黨籍立委黃國書與國民黨籍立委林奕華等人，今天在立法院質詢認為體育署國家代表隊選手日常零用金發放邏輯有問題，選手恐面臨進修卻被扣薪的怪異現象，體育署則表示會檢討。

體育署今天前往立法院，針對國家培訓、儲訓選手與教練津貼、薪資待遇檢討及運動科學應用現況提出專題報告，並指出從今年度起，國家代表隊培訓選手的零用金及生活津貼全部調升，且學生選手的零用金從過去的新台幣1萬5500元大幅提升至現今的2萬6000元。

不過多名立委質疑，依現行辦法大學畢業後未在學或就業的選手，可領到4萬6000元的日常零用金，一旦這些選手選擇進修深造，零用金卻只剩2萬6000元，等同變相減薪，恐影響選手進修意願。

教育部常務次長、體育署代理署長林騰蛟解釋，選手的日常零用金，是包含零用金（1萬5500元）與生活津貼（3萬元），當初設立目的是希望透過這樣方式，讓沒有工作的選手能無後顧之憂，可以持續照顧家庭還能兼顧運動生涯，不過他在答詢時也說，這部分會再檢討。

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此外，依照現行辦法，儲訓選手的日常零用金只有1萬1000元，黃國書指出，這金額恐不符合社會期待，他認為至少應提高至2萬5250元基本工資的水準。

體育署表示，儲訓選手多半都是年輕小將與陪練員為主，其實吃、住都在國家運動訓練中心，也提供他們與全台最好選手一起訓練的機會，零用金是供他們其他額外開銷花費，要提高至基本工資仍須審慎考量。（編輯：張芷瑄）1110331