胡智為扛下獅隊開幕戰先發 將展現強烈企圖心

旅美歸國的棒球投手胡智為是在去年季中以第一指名之姿加入中職統一獅隊，今年迎來第一個完整中職球季，在春訓調整狀況不錯，脫穎而出扛起開幕戰先發投手重任。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年4月1日

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中職明天將在台中洲際棒球場進行開幕戰，統一獅隊推出本土投手胡智為先發對戰中信兄弟，他表示，會把自己最好的呈現出來，並保持平常心，也會展現強烈企圖心來對決兄弟。

旅美歸國的胡智為是在去年季中以第1指名之姿加入統一獅隊，去年在一軍出賽12場含11場先發，拿下4勝4敗，防禦率4.74。胡智為在今年迎來第一個完整中職球季，在春訓調整狀況不錯，因此脫穎而出擔下開幕戰先發投手的重任。

胡智為今天透過獅隊表示，很感謝教練團肯定，讓他擔任開幕戰先發，這是一份很棒的肯定。胡智為指出，他曾在小聯盟擔任開幕戰先發2次，並非第一次，因此是用平常心去看待，「就是把自己準備好去面對比賽，把自己最好的呈現出來。」

談到調整狀況，胡智為提到，因為過往都是以中繼為主，去年球季結束後，計畫性地按照自己步調調整，以擔任先發為方向調整體能、技術，且完整春訓讓自己在熱身賽漸入佳境，「明天就是全新賽季，已經做好準備，面對比賽就是專注每一個打席的對決，不讓對手上壘或得分，相信會有好的結果。」

去年胡智為在總冠軍賽對兄弟也扛下1場先發，不過最終沒能搶勝，他表示，兄弟是一支很強的球隊，「能夠在開幕戰再次對決，雖然告訴自己平常心面對，但也會展現強烈企圖心，希望可以看到自己的成長和進步。」

不過胡智為也認為，開幕戰只是例行賽其中一場，相信今年球季還有很多次對戰兄弟的機會，「重點是如何透過比賽讓自己每一場都比上一場更進步，很期待與他們對決、享受比賽。」（編輯：張芷瑄）1110401