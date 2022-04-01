攻城獅長程火力全開 116比97輕取領航猿

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（中央社記者龍柏安台北1日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）新竹街口攻城獅隊今天靠朱雲豪開局飆進5顆三分球，點燃球隊飆分引信，首節團隊海灌44分改寫聯盟單節新高，終場116比97輕取桃園領航猿隊。

領航猿在主場桃園巨蛋迎戰攻城獅，沒想到攻城獅把客場當主場，外線火力噴發，一路壓著主場球隊打。

攻城獅首節團隊三分球累計11投8中，命中率是不可思議的72.7％，朱雲豪5投俱中追平聯盟紀錄，靠強大外圍火力護航，攻城獅上半場團隊就攻下平聯盟紀錄71分。

一路挨打的領航猿已很悶，洋將羅賓森（Devin Robinson）又在第3節還剩10分14秒，防守時手臂直接「巴」在攻城獅老將林宜輝臉上，差點引爆林宜輝怒火，也讓羅賓森遭判奪權出場。

戰局落後又少一名洋將，對領航猿無疑雪上加霜，但韌性十足的領航猿拒絕投降，第4節靠一波11比2攻勢，一度將比分追到86比97。

不過，攻城獅這波亂流沒持續太久，隨後靠洋將辛巴（Sim Bhullar）與高國豪內外聯手，再拉開差距，提前鎖定勝基，攻城獅也拿下2連勝

辛巴攻下27分、22籃板，高國豪也有24分進帳；領航猿以塞爾維亞籍洋將貝索維奇（Nemanja Besovic）27分最高，施晉堯18分、羅賓森16分、8籃板。（編輯：李明宗）1110401