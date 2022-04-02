中職開幕戰林威助勉選手平常心 較擔心投手狀況

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中華職棒2日將在台中洲際球場舉行中職33年開幕戰，主場中信兄弟隊總教練林威助表示，賽前鼓勵選手要保持平常心，一樣把態度拿出來。中央社記者張新偉攝 111年4月2日

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（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職今天在洲際棒球場開幕戰，主場中信兄弟隊總教練林威助說，賽前鼓勵選手，已準備好了，保持平常心，一樣拿出態度；不過，部分投手尚未調整到位，是較擔心的地方。

兄弟是去年中華職業棒球大聯盟總冠軍，今年球季要挑戰2連霸，林威助賽前受訪表示，感覺沒特別不一樣，剛提醒球員，春訓以來一直在準備，該做的都已做得差不多，接下來比賽就平常心，一場一場來，拿出該有的態度、專注及霸氣。

不過，林威助也有擔憂的地方；他說，主要是先發和後援投手，去年開幕戰先發投手德保拉（Jose De Paula）春訓腰部不適、調整不及，去年季中選進的呂彥青也還在調整；此外，蔡齊哲身體還未調整好，吳俊偉熱身賽狀態也沒很到位。

至於去年季末手肘動手術清骨刺的終結者李振昌，林威助表示，目前看起來狀態是不錯，但沒比賽都還不知道，希望他們開幕後可順利調整到最好狀態。

兄弟本季延攬捕手洋砲福來喜（Francisco Pena），開幕戰先發打第3棒、擔任指定打擊，捕手由高宇杰擔任。

林威助說，去年總冠軍賽高宇杰蹲比較多，較了解對方打者習性，還是讓高宇杰搭配先發投手泰迪（Teddy Stankiewicz）。

今年除樂天桃猿隊之外，各隊都找洋砲助陣，林威助表示，去年換成恢復係數較低的比賽用球，大部分球隊都缺乏適時一擊，今年各隊大多找了洋砲，應算是對各隊投手較大考驗。（編輯：李明宗）1110402