泰迪開幕戰不受雨勢影響繳好投 對決前隊友很有趣

（中央社記者楊啟芳台中2日電）中職33年開幕戰今天在洲際棒球場舉行，因雨只打到第2局就保留比賽，雖然天氣狀況不佳，不過中信兄弟先發投手泰迪演出6上6下，他也說對決統一獅前隊友很有趣。

中職今年開幕戰狀況連連，因雨延後1小時開打，又在2局下遇到燈柱故障，最後因雨勢不斷而保留比賽，是中職史上第2次開幕戰保留比賽，前一次是2005年統一獅對興農牛。雖然今天天氣不佳，不過洲際仍湧入1萬4208名觀眾進場，但因為沒有打滿5局，球迷可退票。

對於今天比賽在雨中進行，兄弟總教練林威助表示，比賽前都有提醒球員，不管是風勢、雨勢都要注意，「特別今天又是開幕戰，大家心情可能比較緊繃，外野、內野場地沒有很好，雖然在宣布延賽之前是不能鬆懈的，但教練團都看在眼裡，今天比較辛苦的是球員。」

兄弟今天推出洋投泰迪先發，前2局都演出3上3下，沒有受到雨勢影響，林威助認為他表現穩定，控球也很好。泰迪則說，因為已經當選手很長時間了，也很習慣遇到下雨的狀況，「告訴自己要有正確的想法、保持正確心態去面對比賽，這方面做得不錯。」

泰迪這場對決前隊友也形成話題，他表示，能遇到前隊友是很好玩的事情，一看到陳傑憲對他比手指愛心就笑場了，「大家關係都很好，但也是要跟他們競爭。」

兄弟洋砲福來喜在1局下就敲出安打，因為是保留比賽，在官方紀錄上應該不會是首安，不過他仍有把紀念球要回來，「能夠在主場球迷面前敲出首安，讓我永生難忘。」他還打算請林威助在球上面寫「福來喜首安」，「因為總教練從我隔離出關到春訓，都一直在旁邊幫助我，所以想找他寫字，而且他的字很好看。」（編輯：張芷瑄）1110402