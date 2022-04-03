U18東岸聯盟平鎮勝花體 教頭盼把握機會求表現

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2022年東岸聯盟U18棒球錦標賽，平鎮高中（圖）3日與花蓮體中交手，一度落後，5局抓準機會一口氣拿下3分，終場以3比1拿勝；平鎮總教練吳柏宏直言球員都具備能力，就看誰能把握機會、爭取先發。中央社記者謝靜雯攝 111年4月3日

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（中央社記者謝靜雯台東3日電）U18東岸聯盟棒球賽平鎮高中今天與花蓮體中交手、一度落後，5局抓準機會一口氣拿下3分，終場以3比1拿勝；平鎮總教練吳柏宏直言球員都具備能力，就看誰能把握機會、爭取先發。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽預賽，平鎮高中昨天不敵高雄市聯隊，今天與花蓮體中交手，4局打完0比1落後，5局下抓準對方投手有狀況，田子杰敲安，再靠著觸身球保送、接連2次四壞保送擠回1分，暴投跑回第2分，徐紹予高飛犧牲打送回團隊第3分。

平鎮總教練吳柏宏表示，昨天吞敗有提醒球員，參加這個比賽場次多，輪替的頻率跟之前比賽不同，要拿出能力，有機會上場、適時貢獻，讓教練知道可以把自己放在什麼位置，爭取先發機會。

今天花體派出先發投手魏子豪先發，前半段讓平鎮打線無法發揮，吳柏宏表示，對方投手的變化球、變速球居多，看起來進壘位置都比較低，不斷提醒球員如果站位太後面，容易追打壞球，請他們往前站、也比較好調整。

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吳柏宏表示，陣中1年級的球員能力都不錯，今天7棒徐紹予平常比較少上場，今天有先發機會，也有不錯內容；徐紹予敲出1支安打，也有高飛犧牲打貢獻1分打點。

平鎮後援投手黃保羅今天表現亮眼，投2.2局沒被敲出安打，也沒有投出保送、無失分，替球隊守住勝利，飆出生涯最快球速151公里。吳柏宏表示，有提醒黃保羅勇敢往打者好球帶攻擊，這兩場比賽做很好、用球數也很省。（編輯：張雅淨）1110403