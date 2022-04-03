岳家3兄弟在一軍齊聚 悍將岳少華期待對決

（中央社記者楊啟芳台中3日電）中華職棒「岳家3兄弟」今天在洲際棒球場聚首，二哥岳少華是兄弟中唯一的投手，又自己一人在富邦悍將，他表示，很期待跟哥哥岳東華和弟弟岳政華對決，因兄弟2人都是強打者。

岳家3兄弟的大哥是中信兄弟岳東華、二哥富邦悍將岳少華、小弟是兄弟的岳政華，其中僅岳少華是投手，因此他往後有很多機會可在球場上與哥哥和弟弟對決。

岳少華在去年季中加入職棒，是3兄弟中最晚，今年就獲得開季一軍的機會，他今天接受媒體訪問時表示，「沒有想過這麼快就在一軍。」被問到哥哥或弟弟有沒有鼓勵自己，岳少華笑說，兄弟3人私底下很少聊球場的事情，大部分都是在邀約打遊戲。

兄弟隊的岳政華同樣也是首度開季就入選一軍名單，雖然2人去年在二軍就對決過，但岳政華很期待可以在一軍對決哥哥，希望打爆哥哥。

岳少華則笑說：「各自加油，期待對到他們，遇到就全力以赴，因為他們都滿強的，經驗都比我多，打過很多很強的投手。」岳少華認為，哥哥和弟弟都是很難對付的打者，尤其哥哥力量很大，「看身形就知道了。」

談到今年的期許，岳少華表示，既然順利開季就上一軍了，就希望可以好好展現自己，並能穩定在一軍。他指出，教練團和學長都有鼓勵他，投球時要多給自己信心，不管對方是誰都不用畏懼打者。（編輯：李亨山）1110403