吳念庭選保送跑回1分 王柏融2打數沒有安打

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（中央社記者楊啟芳台北8日電）日本職棒西武獅隊台灣好手吳念庭今天先發出賽，2打數沒有敲安打，不過選到1次保送、跑回1分；日本火腿隊的王柏融也先發出賽，2打數沒有安打發揮，提前退場休息。

西武獅今天與福岡軟銀鷹在西武巨蛋交手的賽事，吳念庭先發打第8棒、擔任一壘手，3局下就選到保送上壘，最後順利回到本壘得分；4局下遭到三振，7局下再度遭到三振。總計吳念庭2打數沒有敲安打，吞下2次三振，目前打擊率2成11。

此戰3局上軟銀一、二壘有人時，牧原大成敲出安打送回1分；雖然下個半局西武也得1分追平，不過4局上軟銀攻下大局，中村晃、柳町達、蓋爾維斯（Freddy Galvis）、上林誠知、三森大貴都敲出安打，攻下4分；9局上包括牧原大成的2分砲在內再得3分，最終軟銀就以8比1獲勝。

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軟銀先發投手千賀滉大今天用103球投7局，僅被敲出3支安打，出現3次保送，飆出7次三振，只失掉1分，最後奪下勝投。

另一場日本火腿隊在主場札幌巨蛋迎戰樂天金鷲隊的比賽，火腿隊王柏融先發打第5棒、擔任左外野手，2局下擊出一壘飛球出局，5局下擊出左外野飛球出局，並在7局下遭換代打退場。總計王柏融2打數沒有敲安打，目前打擊率0.063。終場火腿以0比3不敵樂天。（編輯：張芷瑄）1110408